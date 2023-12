Super, Grainger!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Ww Grainger. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Ww Grainger mit einem Kurs von 828,81 USD derzeit +8,6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +15,56 Prozent beläuft.

Die aktuelle Dividendenrendite für Ww Grainger beträgt 1,06 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Ww Grainger im vergangenen Jahr eine überdurchschnittliche Rendite erzielt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 13,94 Prozent, während Ww Grainger aktuell 21,32 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".