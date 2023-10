Super, Globalstar!

Für die Aktie Globalstar stehen per 28.10.2023, 04:33 Uhr 1.34 USD an der Heimatbörse NYSEAmerican zu Buche. Globalstar zählt zum Segment "Alternative Träger".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Globalstar entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Derzeit schüttet Globalstar niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Der Unterschied beträgt 11,36 Prozentpunkte (0 % gegenüber 11,36 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Globalstar-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Globalstar-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Globalstar vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 7,79 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 481,34 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (1,34 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Globalstar somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Globalstar-Aktie ein Durchschnitt von 1,17 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,34 USD (+14,53 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (1,3 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,08 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Globalstar-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Globalstar erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.