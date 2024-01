Super, Global Payments!

Weitere Suchergebnisse zu "Kimberly-Clark":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Global Payments liegt mit einem Wert von 24,07 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche der IT-Dienstleistungen. Dies bedeutet, dass die Aktie vergleichsweise günstig erscheint, da Wachstumsaktien normalerweise ein höheres KGV aufweisen. Der genaue Abstand beträgt aktuell 58 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche von 56. Aufgrund dieses niedrigen KGVs erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Global Payments-Aktie zeigt gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 79,71, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 44,52 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den vergangenen 12 Monaten hat Global Payments eine Performance von 30,1 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Outperformance von +15,02 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der IT-Dienstleistungen-Branche. Auch im Vergleich zum Finanzsektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 21,65 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und negative Diskussionen konnten nicht festgestellt werden. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.