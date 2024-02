Super, Gesco!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Gesco-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 21,5 EUR verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 16,8 EUR lag, was einer Abweichung von -21,86 Prozent entspricht. In ähnlicher Weise liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 17,82 EUR, was einer Abweichung von -5,72 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Gesco. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft, da es keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Gesco-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,83 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies macht die Aktie aufgrund des niedrigen KGV auf den ersten Blick preisgünstig und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Stimmung rund um die Gesco-Aktie hin, was zu einer positiven Einschätzung seitens der Redaktion führt. Zusammenfassend wird die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Gesco-Analyse vom 14.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Gesco jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Gesco-Analyse.

Gesco: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...