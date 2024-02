Super, General Motors!

Der Aktienkurs von General Motors hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,94 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt General Motors 4,04 Prozent über dem Durchschnitt (-8,98 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" beträgt -14,59 Prozent, und General Motors liegt aktuell 9,65 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Von insgesamt 8 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die General Motors-Aktie sind 4 Einstufungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 55,33 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 44,42 Prozent steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist demnach "Gut". Zusammengefasst erhält General Motors von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index für die General Motors-Aktie ergibt einen Wert von 57,69 für RSI7 und 43,42 für RSI25, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet General Motors eine Rendite von 1 % aus, was 3803,8 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3804,8 % ist. Dies führt zur Einstufung "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.