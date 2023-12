Super, GFG!

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Stimmungsindikator für die Beurteilung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde vermehrt über die Aktie von Gfg in den sozialen Medien diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen überwogen. Auch der Meinungsmarkt hat sich in jüngster Zeit verstärkt mit den positiven Themen rund um Gfg beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein durchschnittlicher Schlusskurs von 0,11 CAD für die Gfg-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,105 CAD, was einem Unterschied von -4,55 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Dieser liegt aktuell bei 0,08 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber lag (+31,25 Prozent). Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung für Gfg.

Hinsichtlich der Dividende wird das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs als Dividendenrendite angegeben. Aktuell liegt die Dividendenrendite von Gfg bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,84 Prozent für die "Metalle und Bergbau"-Branche liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Gfg-Aktie liegt bei 30, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 35,29, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Gfg.

