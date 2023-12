Super, Fresh Del Monte Produce!

Die Aktie von Fresh Del Monte Produce wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt zu einem Schlusskurs von 26,34 USD gehandelt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 26,25 USD, was einem Unterschied von -0,34 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 24,34 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+7,85 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik also eine "Gut"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fresh Del Monte Produce mit einem Wert von 10,68 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche Wert der Branche "Nahrungsmittel" beträgt 40, was einen Abstand von 74 Prozent zum KGV von Fresh Del Monte Produce bedeutet. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Fresh Del Monte Produce veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Fresh Del Monte Produce 3,11 Prozent und liegt somit 1,52 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.