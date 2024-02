Super, Fraport!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die technische Analyse von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide zeigt, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 49,87 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 54,54 EUR liegt, was einer Abweichung von +9,36 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Information erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 54,1 EUR, was einer Abweichung von +0,81 Prozent entspricht, und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls positiv, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. In den vergangenen zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert besprochen. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab 8 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide bei 0 Prozent, was 6,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,62 Prozent erzielt, was 34,6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 6,97 Prozent, wobei Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide aktuell 32,65 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.