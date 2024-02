Super, Frank's!

Der Energieausrüstungs- und Dienstleistungsanbieter Expro wird derzeit als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie 91,27 beträgt, was einem Abstand von 232 Prozent zum Branchen-KGV von 27,51 entspricht. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Expro-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 18,97 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 19,09 USD liegt, was einem Unterschied von +0,63 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 16,76 USD, was einer Überperformance des letzten Schlusskurses um +13,9 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Expro fällt insgesamt positiv aus, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Expro in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,57 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um 5,81 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +21,76 Prozent für Expro. Auch im Vergleich zum gesamten Energie-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 24,35 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Expro in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.