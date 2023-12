Super, Fortnox AB!

Die technische Analyse der Fortnox-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 61,21 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 61,8 SEK liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +0,96 Prozent liegt und als "Neutral" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 51,76 SEK. Dies entspricht einem Abstand von +19,4 Prozent und wird daher als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Anleger, die sozialen Netzwerken folgen, haben in den letzten Tagen überwiegend positive Stimmungen gezeigt. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und zeigten an insgesamt fünf Tagen eine neutrale Haltung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Diskussionen über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Fortnox. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Fortnox im Vergleich zur Branche Software mit einer Dividendenrendite von 0,24 % einen niedrigeren Ertrag auf. Dies liegt 4,06 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 4,3 % und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz um Fortnox haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Eine Veränderung des Stimmungsbildes tritt ein, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Fortnox in diesem Punkt keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Insgesamt wird Fortnox daher in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.