Super, Five Below!

Die Einzelhandelskette Five Below erhält derzeit eine negative Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei 0, was eine negative Differenz von -3,44 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Spezialität Einzelhandel" ergibt.

Aufgrund von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigt sich jedoch ein positives Anleger-Sentiment. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Five Below gesprochen, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Five Below bei 186,56 USD verläuft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 201,55 USD, was einer Differenz von +8,03 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 192,98 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls ein neutrales Ranking für die Aktie der Five Below. Der RSI7 liegt bei 57,87 und der RSI25 bei 34,64, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.