Super, Five!

In den letzten zwölf Monaten erhielt Five insgesamt 10 Bewertungen von Analysten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", bestehend aus 7 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es gab keine Aktualisierungen von Analysten in den letzten 30 Tagen. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 91,75 USD für das Wertpapier, ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 20,52 Prozent. Daher wird die Aktie von den Analysten als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen und Stimmungen rund um die Aktie von Five überwiegend positiv sind. Dies führt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" bewertet werden kann.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Five als Neutral-Titel einzustufen ist, mit einem RSI7-Wert von 66,67 und einem RSI25-Wert von 50,09.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie von Five im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,61 Prozent erzielt, was 14,54 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu anderen Aktien aus der Branche "Software" liegt die Rendite von Five um 12,99 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.