Super, First Solar!

Die technische Analyse der First Solar-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 179,03 USD verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 160,44 USD, was einem Abstand von -10,38 Prozent entspricht, so dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 156,59 USD, was einer Differenz von +2,46 Prozent entspricht und damit ein "Neutral"-Signal darstellt. Die Gesamteinschätzung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In fundamentalen Analysen zeigt sich ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 32,32, was 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den Bewertungen von 16 Analysten in den letzten zwölf Monaten ergibt eine durchschnittliche Bewertung von "Gut". Eine kürzlich abgegebene Bewertung führt zu einer durchschnittlichen Empfehlung von "Gut" mit einem Aufwärtspotenzial von 45,5 Prozent. Somit erhält First Solar in dieser Kategorie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die First Solar-Aktie momentan als "überkauft" eingestuft wird, mit einem RSI von 85,04 Punkten auf 7-Tage-Basis. Auf 25-Tage-Basis ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.