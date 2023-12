Super, Finnair Oyj!

Weitere Suchergebnisse zu "Finnair Oy":

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, dass die Aktienkurse von Finnair in den letzten 7 Tagen überverkauft waren, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI liegt bei 27,27. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 63, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Finnair in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung für Finnair war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Finnair weisen ebenfalls auf eine positive Einschätzung hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Finnair-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,43 EUR. Der letzte Schlusskurs von 0,0385 EUR weicht um -91,05 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,1 EUR) zeigt einen Abweichung von -61,5 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Finnair-Aktie daher aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.