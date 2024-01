Super, Ferrari!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Die Dividendenrendite für Ferrari beträgt derzeit 0,49 Prozent, was etwas unter dem Durchschnitt von 0,67 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich Ferrari ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 2 negative und 3 positive Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zu Ferrari haben sich in den letzten vier Wochen deutlich verbessert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Ferrari derzeit über dem gleitenden Durchschnittskurs liegt, was positiv bewertet wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 288,25 EUR, während der Kurs der Aktie bei 316,9 EUR liegt, was einer Abweichung von +9,94 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 319,89 EUR, was einer Abweichung von -0,93 Prozent entspricht, und somit zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird die Aktie basierend auf der technischen Analyse als "Gut" bewertet.