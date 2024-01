Super, FTI Consulting!

Die Fti Consulting wird derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 194,33 USD, während der Aktienkurs (200,32 USD) um +3,08 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 210,4 USD, was einer Abweichung von -4,79 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Fti Consulting ist insgesamt positiv. In den Diskussionsforen und sozialen Medien dominierten in den letzten beiden Wochen besonders positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" für die Fti Consulting abgegeben, was langfristig zu einem Rating von "Gut" seitens institutioneller Analysten führt. Bezüglich des aktuellen Kurses von 200,32 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 19,81 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 240 USD an, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Die Diskussionsintensität bezüglich Fti Consulting ist erhöht, was auf ein starkes Interesse hinweist und zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Fti Consulting in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".