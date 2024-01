Super, Evolus!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird aus den Auf- und Abwärtsbewegungen über Zeit erstellt und ist ein häufig verwendeter Indikator in der Finanzanalyse. Bei Evolus wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 39,29 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 38,95 ein "Neutral"-Rating. Daher erhält Evolus insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Analysten haben Evolus in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 4 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 17,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 67,79 Prozent ergibt und somit auch zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche konnte Evolus in den letzten 12 Monaten eine Performance von 43,24 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 20,72 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +22,52 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem weiteren "Gut"-Rating. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor liegt Evolus mit einer Rendite von 24,34 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) von Evolus derzeit bei 8,92 USD bewertet, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 10,43 USD, was einer Abweichung von +16,93 Prozent von der GD200 entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt sich eine positive Differenz von +8,76 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für die Aktie von Evolus auf Basis der technischen Analyse.