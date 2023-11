Super, Entra ASA!

Weitere Suchergebnisse zu "Entra":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit ins Verhältnis. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Entra Asa. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 36,81 Punkte, was bedeutet, dass Entra Asa derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Entra Asa überverkauft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse verwendet trendfolgende Indikatoren, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, den wir hier für den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachten. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Entra Asa-Aktie beträgt derzeit 99,45 NOK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 92,57 NOK, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Entra Asa auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz um Entra Asa können über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie hat dabei wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Entra Asa in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Entra Asa veröffentlicht. Dies führt zusammen mit den positiven Themen rund um Entra Asa zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.