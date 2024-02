Super, Enerteck!

Die Diskussionen über Enerteck in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Daher erhält Enerteck für diese Stufe die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Enerteck derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Chemikalien. Der Unterschied beträgt 8315,09 Prozentpunkte (0 % gegenüber 8315,09 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse wird Enerteck derzeit als "Gut" eingestuft. Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses verläuft der GD200 des Wertes in Höhe von 0,02 USD, womit der Kurs der Aktie (0,03 USD) um +50 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,03 USD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

