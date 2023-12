Super, Enel Spa!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die aktuelle Stimmung der Anleger gegenüber Enel Spa ist überwiegend positiv, so die Analyse unserer Experten. Dies wurde anhand von Beiträgen in sozialen Medien festgestellt, die in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um das Unternehmen thematisierten. Daher wurde die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Zusätzlich wurden Handelssignale betrachtet, wobei acht konkret berechnete Signale zur Verfügung standen, die alle eine positive Bewertung ergaben. Somit ergibt sich auch auf der Ebene der Handelssignale eine "Gut" Bewertung für Enel Spa.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enel Spa bei einem Wert von 29, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" als neutral eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie von Enel Spa zeigt ebenfalls neutrale Empfehlungen für den RSI7 (für sieben Tage) und den RSI25 (für 25 Tage) mit Werten von 31,49 bzw. 31,4.

In Bezug auf die Performance im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche hat Enel Spa in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +10,64 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gute Einschätzung der Stimmung und Performance von Enel Spa, sowohl aufgrund der sozialen Medien als auch aufgrund fundamentaler und technischer Kriterien.