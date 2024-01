Super, Emperor Watch and Jewellery!

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur technischen Analyse von Aktien verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Emperor Watch & Jewellery-Aktie ergibt sich aktuell ein RSI-Wert von 4, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 35, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Gut".

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,5 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Emperor Watch & Jewellery-Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Emperor Watch & Jewellery bei 0,17 HKD verortet, während der Aktienkurs selbst bei 0,185 HKD aus dem Handel ging, was einem Abstand von +8,82 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 0,17 HKD, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse ein "Gut"-Gesamtbefund für die Emperor Watch & Jewellery-Aktie.