Super, Eliem Therapeutics!

Die Analyse der Eliem Therapeutics-Aktie zeigt, dass die Analysten insgesamt zu einer neutralen Einschätzung kommen. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen entfallen 0 auf Kaufempfehlungen, 1 auf neutrale Empfehlungen und 0 auf negative Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 6 USD, was einer potenziellen Kurssteigerung um 140 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Eliem Therapeutics-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 56, während der RSI der letzten 25 Tage bei 53,4 liegt. Beide Werte führen zu einer neutralen Bewertung des RSI.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage um -12,59 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 2,5 USD ab, was zu einer negativen Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 2,58 USD, was einer neutralen Bewertung entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Eliem Therapeutics-Aktie neutral sind. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für das Unternehmen.

Zusammenfassend ergibt die Analyse, dass die Eliem Therapeutics-Aktie sowohl in Bezug auf die Analysteneinschätzung, den Relative Strength Index, die technische Analyse und das Sentiment und Buzz im Netz eine neutrale Gesamtbewertung erhält.