Super, Edgewise Therapeutics!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Betrachten wir den RSI für Edgewise Therapeutics auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 25,45 Punkte, was darauf hinweist, dass Edgewise Therapeutics derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Edgewise Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist und das Wertpapier daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Edgewise Therapeutics in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut".

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Edgewise Therapeutics mit 7,29 USD derzeit um +10,45 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei -0,41 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Edgewise Therapeutics-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aktualisierte Analystenbewertungen liegen aus dem letzten Monat nicht vor. Zusammengefasst erhält Edgewise Therapeutics von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.