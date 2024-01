Super, Edag Engineering!

Die Aktie von Edag Engineering wird derzeit anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 11,58 EUR, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 12,87 EUR liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf die Dividende weist Edag Engineering eine Rendite von 4,74 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,8 % liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmungen und Einschätzungen der Anleger in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um den Wert an. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Edag Engineering bei 10,35, was unter dem Branchendurchschnitt von 19,68 liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Edag Engineering anhand der verschiedenen Analysen als angemessen bewertet.