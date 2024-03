Super, Eastcompeace!

Die Aktie von Eastcompeace hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -13,02 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 9,42 CNH. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 9,22 CNH ergibt sich hingegen eine Abweichung von nur +2,17 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv auf Eastcompeace eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um positive Themen, und es gab keine negativen Diskussionen. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen positiven Trend, wodurch eine "Gut"-Einschätzung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Eastcompeace.

Im Branchenvergleich hat Eastcompeace in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,23 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt nur um -12,23 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -19 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Eastcompeace mit -16,46 Prozent um 14,77 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.