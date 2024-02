Super, EastGroup Properties!

Analysten haben in den letzten 12 Monaten eine gemischte Einschätzung für die EastGroup Properties Inc abgegeben. Einmal wurde das Rating als "Gut" bewertet, einmal als "Neutral" und keinmal als "Schlecht". Langfristig wird der Titel also von institutioneller Seite aus als "Gut" bewertet. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 179,17 USD. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 7,44 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 192,5 USD. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten von "Gut" führt.

Die technische Analyse der EastGroup Properties Inc-Aktie zeigt einen durchschnittlichen Schlusskurs von 174,24 USD in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 179,17 USD, was einem Unterschied von +2,83 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 181,81 USD wird als nahe am letzten Schlusskurs (-1,45 Prozent Abweichung) bewertet, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für EastGroup Properties Inc in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 74,35 Punkten, was darauf hindeutet, dass EastGroup Properties Inc überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,66, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen erhält das Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.