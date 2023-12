Super, E-Commodities!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für E-Commodities betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 12,12 Punkten, was darauf hindeutet, dass E-Commodities derzeit überverkauft ist und die Aktie entsprechend als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von E-Commodities für diesen Punkt unserer Analyse als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von E-Commodities mit einem Wert von 2,06 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentalen Grundlagen ein "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von E-Commodities mit 1,6 HKD inzwischen um +15,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +24,03 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien werden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Analyse der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität ergab eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von E-Commodities bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugesprochen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre E-Commodities-Analyse vom 26.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich E-Commodities jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen E-Commodities-Analyse.

E-Commodities: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...