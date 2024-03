Super, EQT Holdings!

Weitere Suchergebnisse zu "EQT":

Die Eqt-Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 29,68 AUD erreicht, was +7,73 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies wird kurzfristig als "Gut" eingestuft. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +12,13 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.

Die Stimmung rund um die Eqt-Aktie wird sowohl durch Analysen von Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktivität und die Stimmungsänderung für Eqt führen zu einer "Neutral"-Bewertung, während das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Eqt-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Eqt liegt bei 43,56 Punkten, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI von 42,78 Punkten führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Eqt-Aktie.