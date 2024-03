Super, EQT!

Weitere Suchergebnisse zu "EQT":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Eqt beträgt das aktuelle KGV 17, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt ein KGV von 26 aufweisen. Dadurch ist Eqt aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Eqt zeigt sich eine starke Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Eqt-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel von 40,4 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 18,79 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Eqt somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Eqt von 34,01 USD mit -13,79 Prozent Entfernung vom GD200 (39,45 USD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 36,1 USD auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Eqt-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.