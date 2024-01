Super, Dongfang ElectricLtd!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Dongfang Electric laut dem Neutral-Titel. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Dongfang Electric-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 0,72, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 51,62, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie wird anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Dongfang Electric zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der Dongfang Electric-Aktie mit -34,2 Prozent mehr als 35 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektrischen Ausrüstung"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 1,13 Prozent, liegt Dongfang Electric mit 35,34 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Dongfang Electric in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 3 Schlecht- und 6 Gut-Signale, was ebenfalls zu einer "Gut" Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut" Einschätzung der Anleger-Stimmung.