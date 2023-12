Super, Dolphin Entertainment!

Die Analyse von Dolphin Entertainment zeigt interessante Ausprägungen im Hinblick auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität hat sich deutlich verringert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Analysten bewerten die Aktie von Dolphin Entertainment langfristig als "Gut". Von 18 Analysten gab es eine "Gut"-Bewertung, keine "Neutral"-Bewertung und keine "Schlecht"-Bewertung. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Dolphin Entertainment, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 7 USD, was einer Erwartung von 306,98 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI von Dolphin Entertainment liegt sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis im neutralen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Dolphin Entertainment war in den letzten Tagen neutral, mit positiven Themen an drei Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.