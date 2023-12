Super, Digital X!

Die technische Analyse der Digitalx-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,04 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,05 AUD liegt damit deutlich darüber, was einem Unterschied von +25 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,04 AUD, was auch hier zu einer Bewertung als "Gut" führt. Somit erhält die Digitalx-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die fundamentale Analyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie aktuell 2,92, was 98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 118 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Digitalx liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 43,1 und liefert ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" für die Digitalx-Aktie.

Die Anleger-Stimmung zu Digitalx war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, wie die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien zeigt. Die vorherrschenden Themen waren überwiegend neutral, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung und einer "Gut"-Einstufung führt.