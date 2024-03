Super, Deep Yellow!

Die Deep Yellow-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 1,365 AUD gehandelt, was einer Entfernung von +24,09 Prozent vom GD200 (1,1 AUD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,4 AUD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,5 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Deep Yellow-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Deep Yellow zeigt sich neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch insbesondere mit den positiven Themen rund um Deep Yellow, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Deep Yellow steht aktuell bei 11,32, was auf ein "Gut"-Signal hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 57,87 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Gut" für den RSI.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Deep Yellow schwach bzw. negativ sind. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht"-Wert eingestuft.