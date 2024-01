Super, Datadog A!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Datadog-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An neun Tagen dominierte die negative Kommunikation, während an zwei Tagen positive Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich jedoch vor allem positive Themen in den Diskussionen der Anleger gezeigt. Basierend auf dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Die automatischen Analysen der Kommunikation ergaben gleiche Anzahlen von "Gut"- und "Schlecht"-Signalen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Datadog-Aktie mit 115,08 USD 22,65 Prozent über dem GD200 (93,83 USD) liegt, was als positives Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 106,96 USD, was einem positiven Signal von +7,59 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Langfristig betrachtet, schätzen Analysten die Datadog-Aktie als "Gut" ein. Von 18 Analysten wurden 15 Bewertungen als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Die durchschnittliche Empfehlung aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (1 "Gut", 0 "Neutral", 0 "Schlecht), mit einem durchschnittlichen Kursziel von 101,53 USD. Dies entspricht einer Erwartung von -11,77 Prozent, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Die Beobachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz bezüglich der Datadog-Aktie. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Datadog die Gesamtbewertung "Gut" in diesem Punkt.