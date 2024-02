Super, Danaher!

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Die Danaher-Aktie zeigt laut technischer Analyse positive Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 218,81 USD, während der aktuelle Kurs bei 248,96 USD liegt, was einer Abweichung von +13,78 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 232,74 USD über dem aktuellen Kurs (+6,97 Prozent), was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Danaher insgesamt 8 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 5 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die Kursprognose liegt bei 280 USD, was ein Aufwärtspotential von 12,47 Prozent ergibt, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität in den Diskussionen über Danaher, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Die Dividendenpolitik von Danaher erhält hingegen eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei -2,12 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt.