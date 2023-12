Super, Cumberland!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cumberland-Aktie zeigt einen Wert von 29 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 41, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Cumberland.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance im Gesundheitspflegesektor liegt die Rendite der Cumberland-Aktie bei -21,46 Prozent, was mehr als 37 Prozent unter dem Sektordurchschnitt liegt. Verglichen mit der Arzneimittelbranche, die eine mittlere Rendite von 22,21 Prozent erzielt, liegt Cumberland mit 43,67 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cumberland-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1,76 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,9 USD liegt, was einer Abweichung von +7,95 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 1,8 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +5,56 Prozent darüber. Insgesamt wird die Cumberland-Aktie somit in der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite von Cumberland beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,49 % in der Arzneimittelbranche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.