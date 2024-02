Super, CrowdStrike!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Crowdstrike ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Crowdstrike-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 25,1, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 28,61, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Crowdstrike derzeit ein "Gut". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 189,82 USD, womit der Kurs der Aktie (322,44 USD) um +69,87 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 274,14 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +17,62 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Gut"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Crowdstrike in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Crowdstrike haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Crowdstrike bekommt dafür eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Crowdstrike-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 24 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Gut". Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 193,13 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -40,11 Prozent erzielen, da sie derzeit 322,44 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Schlecht". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Neutral".