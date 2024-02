Super, Crawford!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die technische Analyse der Crawford & Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage bei 10,57 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 13,16 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um +24,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 12,42 USD, was einer Abweichung von +5,96 Prozent entspricht und somit auch als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Crawford & Aktie derzeit überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 21 liegt. Der RSI der letzten 25 Tage hingegen ergibt eine neutrale Einstufung. Somit erhält die Analyse der RSIs insgesamt ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über die Crawford & Aktie diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt an vier Tagen positive Stimmung, während keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. Die Aktie erhält daher aufgrund des positiven Stimmungsbildes eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Crawford & Aktie im Finanzsektor um mehr als 23 Prozent niedriger als der Durchschnitt und in der Versicherungsbranche sogar um 35,75 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Crawford-Analyse vom 20.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Crawford jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Crawford-Analyse.

Crawford: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...