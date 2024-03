Super, Cosco Shipping!

Die technische Analyse der Cosco Shipping Hong Kong-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2,99 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,77 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um +26,09 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. In Bezug auf den GD50 der letzten 50 Tage liegt der Kurs bei 3,37 HKD, was einer Differenz von +11,87 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Cosco Shipping Hong Kong mit 10,69 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 7,69 Prozent. Dies entspricht einer Differenz von +3 Prozent und führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 15, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt hingegen eine neutralere Einschätzung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Cosco Shipping Hong Kong-Aktie aufgrund der technischen Analyse, Dividendenrendite, RSI und Sentiment eine positive Gesamtbewertung.