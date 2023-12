Super, Compass ADR!

Weitere Suchergebnisse zu "Brookfield Renewable":

Die Aktie von Compass wird von fundamentalen und analytischen Gesichtspunkten betrachtet und erhält eine positive Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26,87, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" eine Unterbewertung signalisiert. Die Analysten geben der Aktie insgesamt eine "Gut" Bewertung, da sie 7 Kaufempfehlungen, 2 Halten-Empfehlungen und 1 Verkaufsempfehlung erhalten hat. Kurzfristig wird die Aktie auch als "Gut" eingestuft, basierend auf den Bewertungen der letzten Monate. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 2180 GBP, was einer potenziellen Steigerung um 5,06 Prozent entspricht. Die Dividendenrendite von Compass liegt bei 1,79 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI zeigt aktuell 21,18 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auf der Basis des 25-Tage-RSI ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Compass daher eine positive Bewertung in Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis, die Analysteneinschätzung und den RSI, und wird als ein gutes Investment betrachtet.

Compass ADR kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Compass ADR jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Compass ADR-Analyse.

Compass ADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...