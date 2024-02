Super, Compagnie de Saint Gobain!

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Cie De Saint-Gobain: Eine fundierte Analyse

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cie De Saint-Gobain liegt derzeit bei 14,84 und entspricht damit in etwa dem Branchendurchschnitt (0 Prozent) in der Bauproduktebranche. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien - weder über- noch unterbewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs der Aktie (69,66 EUR) sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (58,3 EUR) als auch über dem der letzten 50 Handelstage (64,7 EUR) liegt. Dadurch erhält die Aktie in der charttechnischen Entwicklung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cie De Saint-Gobain liegt bei 19,54, was auf eine positive Dynamik hinweist. Auch der RSI25 beläuft sich auf 29,9, was ebenfalls als positiv einzustufen ist. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Auch die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine positive Stimmung und Einschätzungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt ergeben sich 5 positive und 0 negative Handelssignale, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Cie De Saint-Gobain sowohl in fundamentaler als auch in technischer Hinsicht sowie bezüglich der Anlegerstimmung als "Gut" bewertet werden kann.