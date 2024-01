Super, Compagnie de Saint Gobain!

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Cie De Saint-gobain war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral, mit nur positiven Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Basierend auf dem Anleger-Sentiment erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Cie De Saint-gobain bei 67,34 Prozent, was mehr als 67 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Bauprodukte"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten 0 Prozent, wobei Cie De Saint-gobain mit 67,34 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cie De Saint-gobain liegt bei 14,84, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Aktie wird daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet.

Investoren, die in die Aktie von Cie De Saint-gobain investieren, können von einer Dividendenrendite in Höhe von 2,37 % profitieren, was 2,37 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut".

Insgesamt zeigt sich, dass die Anlegerstimmung, die Jahresperformance, die fundamentale Bewertung und die Dividendenrendite auf ein insgesamt positives Bild der Aktie von Cie De Saint-gobain hinweisen.