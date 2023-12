Super, Comfortdelgro!

Weitere Suchergebnisse zu "ComfortDelGro":

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Comfortdelgro betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Comfortdelgro diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Comfortdelgro von 1,41 SGD als "Gut"-Signal bewertet, da er +13,71 Prozent entfernt vom GD200 (1,24 SGD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 1,33 SGD, was einen Kursabstand von +6,02 Prozent bedeutet. Somit wird der Kurs der Comfortdelgro-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Comfortdelgro bei 21,46 liegt, was 38 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 34,43. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt sich folgendes Bild: Der RSI7 liegt aktuell bei 11,11 Punkten, was darauf hinweist, dass Comfortdelgro überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet. Zusammen erhält das Comfortdelgro-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.