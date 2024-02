Super, Colonial Coal!

Der Relative Strength Index (RSI) der Colonial Coal-Aktie zeigt einen Wert von 20 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 38,73, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung nach RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Colonial Coal-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,69 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,36 CAD eine Abweichung von +39,64 Prozent darstellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer positiven Bewertung von "Gut", da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die Dividende weist Colonial Coal derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,5 Prozent als schlecht bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Colonial Coal waren. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls positive Themen, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Colonial Coal-Aktie also gemäß den verschiedenen Bewertungskriterien eine überwiegend positive Einschätzung.