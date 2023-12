Super, Cohen, Steers!

Der Aktienkurs von Cohen & Steers wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor als unterdurchschnittlich betrachtet. Mit einer Rendite von -6,87 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 9,97 Prozent erzielte, schneidet Cohen & Steers mit einer Rendite von 16,84 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cohen & Steers-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 0,25 als überverkauft betrachtet wird. Das bedeutet, dass die Aktie laut diesem Signal als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 14, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird und auch hier wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung des RSI als "Gut".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass der GD200 des Wertes bei 60,39 USD verläuft, während der Kurs der Aktie bei 73,84 USD liegt, was einer Abweichung von +22,27 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 57,49 USD, was einer Abweichung von +28,44 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Wert betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cohen & Steers vorwiegend negativ diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominierten jedoch hauptsächlich positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Cohen & Steers auf Basis des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung.