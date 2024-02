Super, Clarus!

Die Analyse des Aktienkurses von Clarus wurde sowohl anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten als auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung der Anleger vorgenommen. Dabei wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde in sozialen Medien überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Clarus diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Im Vergleich zur "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche verzeichnete Clarus in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,89 Prozent, was einer Underperformance von -36,05 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors lag die Rendite mit -31,73 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Clarus-Aktie veröffentlicht, von denen 2 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Clarus-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 16 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 159,74 Prozent darstellt.

Die Stimmung in den sozialen Medien rund um Clarus war in den letzten Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die zunehmende Aufmerksamkeit zeigt, dass das Unternehmen derzeit viel im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Clarus aufgrund der positiven Stimmung und der Analysteneinschätzungen ein "Gut"-Rating.