Super, China Shenhua Energy!

Die Aktie von China Shenhua Energy hat im vergangenen Jahr eine bemerkenswerte Rendite von 21,01 Prozent erzielt, was 13,86 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut". In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der China Shenhua Energy von 33,65 CNH eine positive Entwicklung von +13,68 Prozent im Vergleich zum GD200 (29,6 CNH) und +8,3 Prozent im Vergleich zum GD50 (31,07 CNH).

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für China Shenhua Energy in diesem Punkt die Gesamtbewertung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Shenhua Energy liegt bei 15,03, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Gesamtbewertung "Gut".