Super, China Merchants Expressway Network!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Merchants Expressway Network & liegt bei einem Wert von 10. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" (KGV von 0) befindet sich die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent). Aus fundamentalen Kriterien ist China Merchants Expressway Network & weder unterbewertet noch überbewertet, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über China Merchants Expressway Network & in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, deshalb erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über China Merchants Expressway Network & wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 33,33 Punkte, was bedeutet, dass China Merchants Expressway Network & momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie überverkauft ist und daher mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie für diesen Punkt der Analyse mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die China Merchants Expressway Network & derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 9,23 CNH, womit der Kurs der Aktie (10,11 CNH) um +9,53 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Ebenso ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 9,53 CNH, was einer Abweichung von +6,09 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls ein "Gut"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

