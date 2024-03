Super, China Huarong Energy!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Bewertung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Für die China Huarong Energy-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 25, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auf dieser Grundlage wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird für den RSI25 ein "Neutral"-Rating vergeben, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating für die Analyse der RSIs der China Huarong Energy-Aktie führt.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Huarong Energy-Aktie aktuell 0,07, was 100 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der China Huarong Energy bei 0,029 HKD liegt, was -3,33 Prozent unter dem GD200 (0,03 HKD) ist. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,02 HKD, was einem Kursabstand von +45 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der China Huarong Energy-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde für China Huarong Energy eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was dazu führte, dass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.