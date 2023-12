Super, China Coal EnergyADR!

China Coal Energy hat in den letzten zwei Wochen eine besonders negative Bewertung von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien erhalten. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Aufgrund dieser Erkenntnisse schätzen wir die Anlegerstimmung als "Schlecht" ein. Darüber hinaus haben wir auch 9 positive Signale und kein negatives Signal herausgefiltert. Aus dieser Auswertung ergibt sich daher eine "Gut" Empfehlung. Insgesamt führt die Messung der Anlegerstimmung zu einer "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China Coal Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,64 CNH. Der letzte Schlusskurs von 9,5 CNH weicht daher um +9,95 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,9 CNH) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,74 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Coal Energy-Aktie aufgrund dieser einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend verbessert hat, was positiv bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Aktie mehr Beachtung erfahren hat als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der China Coal Energy-Aktie mit 2,74 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie". Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite mit 1,86 Prozent darüber. Diese Entwicklung führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Bewertung der Anlegerstimmung, die technische Analyse und der Branchenvergleich eine überwiegend positive Einschätzung der China Coal Energy-Aktie.